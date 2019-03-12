Сергей Шнуров в стихах высмеял расставание Ксении Собчак и Максима Виторгана

«Строила любовь, а вышло, как обычно, В стиле рококо околостоличном. Направления разные, но а суть едва, Чтоб она ни делала, всё один дом два», - пишет Сергей.





По мнению лидера коллектива «Ленинград», бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» просто хитрит.Несколько часов назад Шнуров опубликовал у себя на страничке в Instagram очередное собственное творение, в котором он высмеял расставание Собчак и Виторгана.Выяснилось, что Сергей очень внимательно следит за последними новостями, и именно поэтому он не смог пройти мимо официального признания Максима и Ксении, что они больше не живут вместе.Начал Шнуров свое стихотворение с признания. Певец объяснил, что не любит копаться в «чужом белье», однако все-таки решил выступить «апологетом» (защитником) Собчак.Далее артист высказал свое восхищение скандально-известной тележурналистке, блогеру и политику, которого знает вся Российская Федерация как «стильную и сильную» женщину.Впрочем, в конце своего творения Шнуров спешит заметить, что Собчак на самом деле хитрит, когда несет всем мудрость, а потом в результате «глазами хлопая» заявляет, что «не со зла она».Стоит отметить, что многие интернет-пользователи отреагировали на стихотворение Сергея. Один за другим фолловеры принялись оставлять комментарии под свежей публикацией Шнурова, в которых в очередной раз восхитились его талантом.