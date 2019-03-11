Ольга Бузова скрывает то, что недолюбливает Юлию Ефременкову





Ольга Бузова старается преподносить себя публике как человека адекватного, уравновешенного и сдержанного в своих чувствах, какими бы они не были. Недавняя её выходка на сцене, когда она позволила себе матерную ругань, показала истинное лицо певицы, а теперь его заметили и зрители «Дома-2».Так, публика уличила Ольгу Бузову в том, что она очень недолюбливает свою коллегу Юлию Ефременкову. Именно поэтому, считают многие, она и стала инициатором её отношений с Мондезиром Свет-Амуром, которого, собственно, и подтолкнула к ухаживаниям за Ефременковой.Таким образом Ольга Бузова надеется понаблюдать за будущими ссорами в паре, а они, со слов зрителей, обязательно будут, ведь и Свет-Амур и Ефременкова довольно импульсивны и не привыкли идти на уступки.