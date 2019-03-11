АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чистый понедельник: Главные традиции Великого поста
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Ольга Бузова скрывает то, что недолюбливает Юлию Ефременкову

Зрители нашумевшего реалити-шоу «Дом-2» заметили, что Ольга Бузова на самом деле очень недолюбливает Юлию Ефременкову. Несмотря на это, певица продолжает мило улыбаться в лицо коллеге во время встреч на съёмочной площадке.
Ольга Бузова скрывает то, что недолюбливает Юлию Ефременкову

Ольга Бузова старается преподносить себя публике как человека адекватного, уравновешенного и сдержанного в своих чувствах, какими бы они не были. Недавняя её выходка на сцене, когда она позволила себе матерную ругань, показала истинное лицо певицы, а теперь его заметили и зрители «Дома-2».
Так, публика уличила Ольгу Бузову в том, что она очень недолюбливает свою коллегу Юлию Ефременкову. Именно поэтому, считают многие, она и стала инициатором её отношений с Мондезиром Свет-Амуром, которого, собственно, и подтолкнула к ухаживаниям за Ефременковой.
Ольга Бузова скрывает то, что недолюбливает Юлию Ефременкову

Таким образом Ольга Бузова надеется понаблюдать за будущими ссорами в паре, а они, со слов зрителей, обязательно будут, ведь и Свет-Амур и Ефременкова довольно импульсивны и не привыкли идти на уступки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:48

Читайте также
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Sony разрабатывает новый смартфон Sony
В Сети показали снимок недорогой
Зонд NASA зафиксировал перемещение
Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина
Назван ТОП-9 страдавших ВИЧ
Названы самые необычные автомобили
Рита Керн призналась, что любит
Валерия решила провести отпуск на
Телеведущая Екатерина Андреева
Актриса Оксана Акиньшина откровенно
Психологи дали 10 помогающих сделать
Новый российский дрон SKYF сможет
Ольга Бузова скрывает то, что
Чистый понедельник: Главные традиции
Зрители возмущены списком пар,
Дженнифер Лопес в четвертый раз
Топ-менеджер Huawei продемонстрировал
Зрители переживают за Василису, когда
Ученые: Микроскоп с технологией 3D
Сергея Зверева вызвали в полицию после
Ксения Собчак поцеловала женатого
Эксперт назвал условие для участия США
Ученые назвали причины постоянного
«Дом-2»: Евгений Ромашов согласился
Ученые: Женщина может достигнуть
Юлия Барановская устроила фотосессию в
На 2020 год анонсируют выход нового
Билл Гейтс назвал самые прорывные
Марина Зудина установит памятник Олегу
Ольга Бузова перестала сидеть на диете
Просмотреть все новости