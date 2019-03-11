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Названы самые необычные автомобили Женевского автосалона-2019

На автофоруме в Женеве производители продемонстрировали многочисленные автомобили и технологии. Помимо машин с привычным дизайном, перед зрителями были представлены и довольно экзотические модели.
Названы самые необычные автомобили Женевского автосалона-2019

К примеру, можно отметить отреставрированный Golden Sahara II, вышедший более полувека назад. Главной особенностью этого транспорта стала полностью прозрачная крыша и внешняя отделка кузова из чистого золота.
Названы самые необычные автомобили Женевского автосалона-2019

Восхитил зрителей женевского мероприятия итальянский автомобиль Fornasari Giri. Его оснастили шасси, взятыми с оригинальной модели Chevrolet Corvette, с кузовными панелями из той же марки.
Названы самые необычные автомобили Женевского автосалона-2019

Представил в Швейцарии свою разработку и российский автопром. Созданный из золота Aurus Senat S600 использует 4,4-литровый гибридный мотор, электронный агрегат на 80 лошадиных сил и 9-диапазонную коробку передач. Первые 100 км модель набирает за 6 секунд.
Названы самые необычные автомобили Женевского автосалона-2019

Голландская компания PAL-V представила «летающий» автомобиль LibertyPioneer. Внешне обычная машина на трех колесах способна оперативно превратиться в аппарат, передвигающийся по воздуху, для этого ему необходимо расправить крылья на ровной дороге. Вместительность инновации - всего два человека.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:04

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