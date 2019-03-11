Дженнифер Лопес в четвертый раз объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом

Дженнифер Лопес не написала никаких комментариев к фотографии, опубликованной в соцсети, она лишь только сопроводила ее несколькими смайликами в виде сердечек. Бойфренд звезды, спортсмен Алекс Родригес, в своем профиле в Instagram продублировал фото, но уже был более многословен. Он подписал его словами о том, что его избранница сказала «да». О дате свадьбы влюбленные пока ничего не сообщили.Почитатели проявили повышенный интерес не только к новости о предстоящем бракосочетании своих кумиров, но и к самому украшению. По оценкам экспертов, стоимость кольца с массивным бриллиантом может варьироваться от одного миллиона до пяти миллионов долларов.Знакомство Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса состоялось 14 лет назад, но роман между ними возник лишь относительно недавно - зимой 2017-го. После того, как пара официально зарегистрирует свои отношения, этот брак станет четвертым по счету для поп-дивы и вторым для спортсмена.