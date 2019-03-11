Ученые: Женщина может достигнуть оргазма буквально за 20 секунд
Ученые рассказали, как женщина может достигнуть оргазма буквально за 20 секунд. Сексологи отмечают, что для достижения результата нужно соблюдать ряд определённых правил.
По мнению специалистов, для достижения пика удовольствия женщина не должна иметь проблем со здоровьем, у неё не должно быть аноргазмии, в случае которой оргазм наступает примерно через 15 минут. Партнёр должен вызывать симпатию, а также положительные эмоции. Чтобы достичь оргазма, нужно правильно настроиться.
Сексологами рекомендуется выбирать опытных партнеров, четко понимающих, что нравится представительницам слабого пола. Достичь оргазма с незнакомцем очень трудно. Поэтому в данном случае лучше, чтобы это был знакомый любимый человек.
По мнению специалистов, для достижения пика удовольствия женщина не должна иметь проблем со здоровьем, у неё не должно быть аноргазмии, в случае которой оргазм наступает примерно через 15 минут. Партнёр должен вызывать симпатию, а также положительные эмоции. Чтобы достичь оргазма, нужно правильно настроиться.
Сексологами рекомендуется выбирать опытных партнеров, четко понимающих, что нравится представительницам слабого пола. Достичь оргазма с незнакомцем очень трудно. Поэтому в данном случае лучше, чтобы это был знакомый любимый человек.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:52