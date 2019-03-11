Ученые: Женщина может достигнуть оргазма буквально за 20 секунд





По мнению специалистов, для достижения пика удовольствия женщина не должна иметь проблем со здоровьем, у неё не должно быть аноргазмии, в случае которой оргазм наступает примерно через 15 минут. Партнёр должен вызывать симпатию, а также положительные эмоции. Чтобы достичь оргазма, нужно правильно настроиться.Сексологами рекомендуется выбирать опытных партнеров, четко понимающих, что нравится представительницам слабого пола. Достичь оргазма с незнакомцем очень трудно. Поэтому в данном случае лучше, чтобы это был знакомый любимый человек.