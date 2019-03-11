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Марат Башаров и Елизавета Шевыркова не явились на судебное заседание о своем разводе

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова не явились на первое судебное заседание своего закрытого бракоразводного процесса. В суде их интересы отстаивали нанятые юристы.
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова не явились на судебное заседание о своем разводе

11 марта состоялось первое судебное заседание бракоразводного процесса, который может затянуться. Представитель Марата Башарова потребовал проводить все обсуждения в закрытом формате, судья одобрил подобную инициативу. Поэтому все сведения о процессе СМИ и общественность сможет получить исключительно от юристов Башарова и Шевырковой, а также самих виновников данного разбирательства.

Журналистам удалось поговорить с Нелли Макаровой, представляющей интересы супруги. Юрист отметила, что не имеет права давать никаких комментариев относительно происходящего за закрытыми дверями. Об этом суд попросил адвокат супруга.
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова не явились на судебное заседание о своем разводе

Напомним, слухи о разводе Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой стали активно появляться в последнее время. Актер попытался опровергнуть их, и на частично ему это удалось. Чуть более недели назад Башаров заявил, что в его семье нет никаких проблем и посоветовал людям читать меньше «желтой» прессы.

Также появлялись слухи о том, что Елизавета Шевыркова захотела развода после того, как муж избил её и сломал ей нос. Ранее сам Башаров признавался в том, что поднимал руку на прошлых супруг.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:48

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