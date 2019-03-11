В Пермском крае ВАЗ насмерть сбил 10-летнюю девочку





Транспортное средство направлялось по автомобильной дороге Пермь-Ильинский. На 71 километре трассы на дорогу выбежала десятилетняя девочка. Владелец авто не успел затормозить, в результате чего сбил ребёнка. Девочка вследствие дорожного происшествия получила травмы, не совместимые с жизнью.В настоящее время автоинспекторами устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП. По заявлению сотрудников ГИБДД, на автодорогах Пермского края на праздничные выходные было зафиксировано 17 автомобильных аварий. В результате данных ДТП погибли два человека. При этом 26 получили разные травмы.