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В Женеве прошла эффектная презентация суперкара Ferrari F8 Tributo

На проходящем в Женеве форуме Ferrari представила суперкар F8 Tributo. Все параметры шикарного автомобиля компания продемонстрировала в видеоролике, опубликованном на YouTube.
В Женеве прошла эффектная презентация суперкара Ferrari F8 Tributo

На видео показано, как элитная машина проехалась на огромной скорости по горной дороге на фоне красивых пейзажей. Помимо того, поклонники итальянского производителя получили возможность увидеть демонстрацию суперкара в записи на ипподроме. Некоторые связали это с имеющимся на логотипе фирмы ретивом конем.

Ferrari F8 Tributo вызвал фурор в Женеве. Рядом со стендом, где красовался новый транспорт, находилось много людей, любовавшиеся формами машины. Можно отметить, что под капотом новинки располагается 8-цилиндровый агрегат на 3,9 литра, способный генерировать 710 лошадиных сил. В целях обеспечения безопасности инженеры компании ограничили максимальную скорость передвижения до 340 км/ч. Технические особенности позволяют «итальянцу» набирать всего лишь за 2,9 секунды первые 100 км.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:28

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