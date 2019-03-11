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Сергей Шойгу представил отчет о росте числа высокочастотных крылатых ракет

Министр обороны Сергей Шойгу выступил на заседании Госдумы. Он представил отчет о росте числа высокочастотных крылатых ракет за последние 6 лет.
Сергей Шойгу представил отчет о росте числа высокочастотных крылатых ракет

По его словам, для Вооруженных сил России были приобретены более 1 тысячи военных самолетов, 7 подводных лодок, 160 надводных кораблей, а также около 4 тысяч танков. Он также сообщил о перевооружении нескольких авиаполков на истребители, перехватчики и бомбардировщики. Технический уровень армейской авиации в составе трех бригад также был повышен. Новые космические аппараты были переданы в Воздушно-космические силы Российской Федерации.

Баллистические ракеты в количестве более ста единиц поступили в Военно-морской флот. В распоряжении Министерства обороны находятся также 17 ракетных комплексов охраны «Бал» и «Бастион». Шойгу заявил, что уровень оснащенности модернизированным оружием в стране вырос практически в 4 раза. Увеличилось и число военнослужащих, которые поступили на контрактную службу.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:12

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