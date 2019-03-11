Объявлены цены на обновленный седан Hyundai Elantra





Обновленная версия седана Hyundai Elantra может иметь два варианта моторов, способных оказаться под капотом любой из модификаций автомобиля. Покупателю предложат 1,6- и 2,0-литровые двигатели, совместимые с 6-ступенчатой коробкой передач (механика или автомат). Существует четыре комплектации Hyundai Elantra: Start, Base, Active и Elegance.Цена первой составит 1 млн 49 тысяч рублей. За эти деньги покупатели получат подогрев передних сидений, круиз-контроль с управлением руля, шумоизолирующий капот и современную аудиосистему.Комплектация Base будет стоить от 1 млн 120 тысяч рублей. Такой седан Hyundai Elantra получит камеру заднего вида, подогрев руля, аудиосистему с 7-дюймовым экраном и интеграцией со смартфонами, датчик света и повторители поворота на боковых зеркалах.Покупателям комплектации Active предложат более широкий функционал. Автомобиль будет укомплектован боковыми подушками безопасности, предназначенными для водителя и переднего пассажира, датчиком дождя, двухзонным климат-контролем и шторками безопасности. Цена этой версии – 1 млн 190 тысяч рублей.За седан Hyundai Elantra Elegance попросят чуть больше – 1 млн 315 тысяч рублей. Он будет оснащен светодиодными передними фарами, подогреврм задних сидений, боковыми зеркалами с электроприводом и многим другим. Каждая последующая комплектация включает в себя весь функционал предыдущей.