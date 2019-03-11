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Объявлены цены на обновленный седан Hyundai Elantra

Российские дилеры объявили цены на обновленный седан Hyundai Elantra. Он получит четыре комплектации, цена базовой составит 1 млн 49 тысяч рублей.
Объявлены цены на обновленный седан Hyundai Elantra

Обновленная версия седана Hyundai Elantra может иметь два варианта моторов, способных оказаться под капотом любой из модификаций автомобиля. Покупателю предложат 1,6- и 2,0-литровые двигатели, совместимые с 6-ступенчатой коробкой передач (механика или автомат). Существует четыре комплектации Hyundai Elantra: Start, Base, Active и Elegance.

Цена первой составит 1 млн 49 тысяч рублей. За эти деньги покупатели получат подогрев передних сидений, круиз-контроль с управлением руля, шумоизолирующий капот и современную аудиосистему.

Комплектация Base будет стоить от 1 млн 120 тысяч рублей. Такой седан Hyundai Elantra получит камеру заднего вида, подогрев руля, аудиосистему с 7-дюймовым экраном и интеграцией со смартфонами, датчик света и повторители поворота на боковых зеркалах.
Объявлены цены на обновленный седан Hyundai Elantra

Покупателям комплектации Active предложат более широкий функционал. Автомобиль будет укомплектован боковыми подушками безопасности, предназначенными для водителя и переднего пассажира, датчиком дождя, двухзонным климат-контролем и шторками безопасности. Цена этой версии – 1 млн 190 тысяч рублей.

За седан Hyundai Elantra Elegance попросят чуть больше – 1 млн 315 тысяч рублей. Он будет оснащен светодиодными передними фарами, подогреврм задних сидений, боковыми зеркалами с электроприводом и многим другим. Каждая последующая комплектация включает в себя весь функционал предыдущей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:43

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