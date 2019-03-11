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Валерий Сюткин не понимает пристрастия женщин к пластической хирургии

Певец Валерий Сюткин поделился своим отношением к пластической хирургии. Он не понимает пристрастия современных женщин к этому способу улучшения внешности.
Валерий Сюткин не понимает пристрастия женщин к пластической хирургии

Валерий Сюткин уверен, настоящая красота всегда естественна и нетронута. В качестве примера он привел свою жену Виолу Сютник, которая стала для него музой, источником мотивации и любовью всей жизни. Певец отметил, он считает свою супругу самой красивой и лучшей женщиной в мире, и ни за что не изменит своего отношения к ней. Многие современные представительницы прекрасного пола предпочитают по любому поводу сразу бежать к пластическому хирургу, но Сюткин не понимает этой моды. Он уверен, естественная красота всегда будет цениться мужчинами превыше всего остального.
Валерий Сюткин не понимает пристрастия женщин к пластической хирургии

Валерий Сюткин рассказал о том, как они с супругой справляются с конфликтами и другими неурядицами, возникающими в браке. Певец отмечает, без этих вещей не было бы самой жизни, поэтому они всегда находили способ понять друг друга и примириться. Чаще всего, вспоминает Сюткин, первым на контакт идет именно он, но это окупается сполна. Супруга постоянно балует его изысканными кулинарными блюдами, а также дарит любовь и заботу. В завершении певец поделился некоторыми интересными фактами о себе. Оказывается, он уже много лет болеет за «Спартак», а в последнее время ему стали сниться инопланетяне.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:00

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