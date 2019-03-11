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Ученые рассказали о влиянии брака на здоровье мужчин и женщин

Американские ученые рассказали о том, как брак влияет на здоровье мужчин и женщин. Исследование учитывало мнение врачей разных специализаций.
Ученые рассказали о влиянии брака на здоровье мужчин и женщин

Ученые отмечают, в своей работе они опирались на данные психологов, кардиологов и невропатологов. На женщин брак влияет достаточно позитивно. Он укрепляет их иммунитет, делает более спокойными и менее подверженными стрессу. Ученые связывают это с тем, что представительницы прекрасного пола могут обсудить все свои проблемы с партнером, а не пытаться решить их в одиночку. Кардиологи отметили, женщины, состоящие в браке, реже страдают всеми видами заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Совместная жизнь имеет и негативное влияние на прекрасный пол. Замужние женщины чаще сталкиваются с пробелами раздражительности и переутомления. Также было установлено, что брак с мужем, который на десять лет младше, может существенно сократить жизнь жены.

Замужние мужчины наоборот живут на 7 лет дольше одиноких. После вступления в брак у них значительно расширяется круг друзей и знакомых, что положительно влияет на их эмоциональное здоровье. Есть и негативные последствия – появление лишнего веса, постоянные проблемы с сердцем и перепадами давления.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:10

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