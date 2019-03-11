Ольга Бузова похудела на три килограмма из-за плотного гастрольного графика
Популярная певица и ведущая Ольга Бузова похудела на три килограмма из-за плотного графика во время гастролей. Знаменитость призналась, что только отдача зала во время выступлений и любовь публики заставляет её ежедневно выходить на сцену, забывая про усталость и недосып.
Ольга Бузова едва успела начать свой гастрольный тур «Принимай меня», как уже стало известно, что из-за плотного графика звезда похудела на три килограмма. Поклонники переживают за своего кумира, ведь ведущая «Дома-2» и без того является достаточно худой, а при её комплекции три килограмма - это очень много.
Несмотря на похудение и усталость, Ольга Бузова призналась, что забывает о недосыпе и отдыхе, когда выходит на сцену, ведь там её встречает благодарная публика, которая хочет слушать её песни и зажигать вместе с ней. Ведущая «Дома-2» поблагодарила поклонников за внимание, которое они ей оказывают не только на концертах, но и в социальных сетях, пообещав никогда не сдаваться, чтобы радовать их снова и снова новыми хитами.
Ольга Бузова едва успела начать свой гастрольный тур «Принимай меня», как уже стало известно, что из-за плотного графика звезда похудела на три килограмма. Поклонники переживают за своего кумира, ведь ведущая «Дома-2» и без того является достаточно худой, а при её комплекции три килограмма - это очень много.
Несмотря на похудение и усталость, Ольга Бузова призналась, что забывает о недосыпе и отдыхе, когда выходит на сцену, ведь там её встречает благодарная публика, которая хочет слушать её песни и зажигать вместе с ней. Ведущая «Дома-2» поблагодарила поклонников за внимание, которое они ей оказывают не только на концертах, но и в социальных сетях, пообещав никогда не сдаваться, чтобы радовать их снова и снова новыми хитами.