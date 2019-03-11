Ученые: Парантропы страдали от дефектов зубной эмали вследствие генетической мутации





Родственники австралопитеков обитали в Африке более двух миллионов лет назад. Археологи обнаружили на территории ЮАР останки одного из представителей парантропов. Внимание исследователей привлекла поврежденная зубная эмаль. Она оказалась ослабленной и покрытой глубокими трещинами. Такое состояние зубов, по словам ученых, должно было привести к частым выпадениям и быстрому износу.Ранее эксперты пришли к выводу, что причиной повреждения эмали является грубая растительная пища. Однако они решили сравнить представителей парантропов и австралопитеков в этом аспекте, так как их рацион состоял из одинаковых продуктов питания. Выяснилось, что у второго вида на 30% меньше повреждений на зубах.Таким образом, ученые подтвердили, что дефекты имеют генетический характер происхождения. Они считают, что такое заболевание как амелогенез может относиться как раз к проблеме парантропов. Эта болезнь провоцирует образование ямок на зубной эмали.