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Ученые: Парантропы страдали от дефектов зубной эмали вследствие генетической мутации

В ходе исследования ученые сделали вывод, что представители парантропов страдали от дефектов зубной эмали. Такие проблемы возникли вследствие генетической мутации.
Ученые: Парантропы страдали от дефектов зубной эмали вследствие генетической мутации

Родственники австралопитеков обитали в Африке более двух миллионов лет назад. Археологи обнаружили на территории ЮАР останки одного из представителей парантропов. Внимание исследователей привлекла поврежденная зубная эмаль. Она оказалась ослабленной и покрытой глубокими трещинами. Такое состояние зубов, по словам ученых, должно было привести к частым выпадениям и быстрому износу.
Ученые: Парантропы страдали от дефектов зубной эмали вследствие генетической мутации

Ранее эксперты пришли к выводу, что причиной повреждения эмали является грубая растительная пища. Однако они решили сравнить представителей парантропов и австралопитеков в этом аспекте, так как их рацион состоял из одинаковых продуктов питания. Выяснилось, что у второго вида на 30% меньше повреждений на зубах.

Таким образом, ученые подтвердили, что дефекты имеют генетический характер происхождения. Они считают, что такое заболевание как амелогенез может относиться как раз к проблеме парантропов. Эта болезнь провоцирует образование ямок на зубной эмали.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:42

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