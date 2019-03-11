В Москве школьница выпала из окна после празднования 8 марта





Инцидент произошел ночью с 8 на 9 марта. 15-летняя московская школьница была на дискотеке, посвященной Международному женскому дню, а домой вернулась в компании четверых парней. Вместе они разместились в комнате девушки и продолжили праздновать вместе с шампанским. В квартире также находилась старшая сестра погибшей, она следила за детьми, так как родители уехали на дачу.В один момент она услышала крики о помощи. Забежав в комнату старшая сестра увидела открытое окно и перевернутый цветок, а на земле лежала 15-летняя девушка. Школьница осталась жива, но сломала несколько ребер, а также получила повреждения головы, сейчас она находится в московской детской больнице.Полиция столицы уже начала расследование в связи с произошедшим инцидентом, подробности выясняются.