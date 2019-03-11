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В Москве школьница выпала из окна после празднования 8 марта

В Москве ученица 9 класса отдыхала в компании знакомых у себя дома. После празднования 8 марта она выпала из окна.
В Москве школьница выпала из окна после празднования 8 марта

Инцидент произошел ночью с 8 на 9 марта. 15-летняя московская школьница была на дискотеке, посвященной Международному женскому дню, а домой вернулась в компании четверых парней. Вместе они разместились в комнате девушки и продолжили праздновать вместе с шампанским. В квартире также находилась старшая сестра погибшей, она следила за детьми, так как родители уехали на дачу.

В один момент она услышала крики о помощи. Забежав в комнату старшая сестра увидела открытое окно и перевернутый цветок, а на земле лежала 15-летняя девушка. Школьница осталась жива, но сломала несколько ребер, а также получила повреждения головы, сейчас она находится в московской детской больнице.

Полиция столицы уже начала расследование в связи с произошедшим инцидентом, подробности выясняются.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:34

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