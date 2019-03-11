Кроссовер Vovlo XC60 впервые появится в российском каршеринге





Об этом заявил представитель компании Volvo в России Алексей Тарасов. По его словам, сервис «Яндекс.Драйв» получит 70 кроссоверов XC60 в черном и белом исполнении. Все больше людей хотят иметь возможность при каршеринге выбирать автомобили премиального класса, поэтому Volvo готова удовлетворить этот запрос и начнет с Санкт-Петербурга, рассказал Алексей Тарасов.Он отметил, теперь жители и гости Северной столицы имеют возможность получить по-настоящему безопасный личный транспорт в лице кроссовера XC60. Данная машина в 2018 году получила звание «Всемирный автомобиль года», а в 2017 стала самой безопасной по версии краш-тестов Euro NCAP. Все это возможно благодаря системе безопасности City Safety. Она включает в себя множество функций: дневное и ночное распознавание пешеходов, велосипедистов и больших животных, экстренное автоматическое торможение и многие другие.Все эти возможности сделали премиальный кроссовер Volvo XC60 одной из самых популярных моделей во всем мире. Теперь жители и гости Санкт-Петербурга получат возможность взять этот автомобиль в каршеринге «Яндекс.Драйв». На данный момент неизвестно о планах компании Volvo распространить это решение на другие крупные города России.