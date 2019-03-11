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Кроссовер Vovlo XC60 впервые появится в российском каршеринге

Автомобиль Volvo XC60 впервые появится в российском каршеринге в Санкт-Петербурге. Кроссовер будет представлен в двух цветах и с минимальным брендированием от «Яндекс.Драйва».
Кроссовер Vovlo XC60 впервые появится в российском каршеринге

Об этом заявил представитель компании Volvo в России Алексей Тарасов. По его словам, сервис «Яндекс.Драйв» получит 70 кроссоверов XC60 в черном и белом исполнении. Все больше людей хотят иметь возможность при каршеринге выбирать автомобили премиального класса, поэтому Volvo готова удовлетворить этот запрос и начнет с Санкт-Петербурга, рассказал Алексей Тарасов.

Он отметил, теперь жители и гости Северной столицы имеют возможность получить по-настоящему безопасный личный транспорт в лице кроссовера XC60. Данная машина в 2018 году получила звание «Всемирный автомобиль года», а в 2017 стала самой безопасной по версии краш-тестов Euro NCAP. Все это возможно благодаря системе безопасности City Safety. Она включает в себя множество функций: дневное и ночное распознавание пешеходов, велосипедистов и больших животных, экстренное автоматическое торможение и многие другие.

Все эти возможности сделали премиальный кроссовер Volvo XC60 одной из самых популярных моделей во всем мире. Теперь жители и гости Санкт-Петербурга получат возможность взять этот автомобиль в каршеринге «Яндекс.Драйв». На данный момент неизвестно о планах компании Volvo распространить это решение на другие крупные города России.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:30

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