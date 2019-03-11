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Samsung представит новую модель смартфона с сенсорным чехлом

Компания Samsung в скором времени представит новую модель смартфона. Сенсорный чехол будет оснащен множеством дополнительных кнопок.
Samsung представит новую модель смартфона с сенсорным чехлом

Разработчики не перестают удивлять новинками пользователей аппаратов линейки. Недавно они представили раскладные устройства, которые уже получили большую популярность. На днях стал известно о еще одном нововведении от компании. Samsung готовятся представить широкой публике гаджет, модернизированный как внешне, так и своими характеристиками.

По изображению на опубликованной схеме можно сделать вывод, что смартфон будет оснащен множеством дополнительных кнопок по бокам дисплея, которые будут подсвечиваться. Задная панель устройства будет иметь стеклянную поверхность, а чехол, выполняющий функцию защиты от повреждений, станет сенсорным. Через него пользователи смогут активировать аппарат по значкам на боковых гранях, не касаясь его самого.

Дата презентации, а также подробные характеристики пока не разглашаются.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:40

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