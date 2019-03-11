Samsung представит новую модель смартфона с сенсорным чехлом
Компания Samsung в скором времени представит новую модель смартфона. Сенсорный чехол будет оснащен множеством дополнительных кнопок.
Разработчики не перестают удивлять новинками пользователей аппаратов линейки. Недавно они представили раскладные устройства, которые уже получили большую популярность. На днях стал известно о еще одном нововведении от компании. Samsung готовятся представить широкой публике гаджет, модернизированный как внешне, так и своими характеристиками.
По изображению на опубликованной схеме можно сделать вывод, что смартфон будет оснащен множеством дополнительных кнопок по бокам дисплея, которые будут подсвечиваться. Задная панель устройства будет иметь стеклянную поверхность, а чехол, выполняющий функцию защиты от повреждений, станет сенсорным. Через него пользователи смогут активировать аппарат по значкам на боковых гранях, не касаясь его самого.
Дата презентации, а также подробные характеристики пока не разглашаются.
Разработчики не перестают удивлять новинками пользователей аппаратов линейки. Недавно они представили раскладные устройства, которые уже получили большую популярность. На днях стал известно о еще одном нововведении от компании. Samsung готовятся представить широкой публике гаджет, модернизированный как внешне, так и своими характеристиками.
По изображению на опубликованной схеме можно сделать вывод, что смартфон будет оснащен множеством дополнительных кнопок по бокам дисплея, которые будут подсвечиваться. Задная панель устройства будет иметь стеклянную поверхность, а чехол, выполняющий функцию защиты от повреждений, станет сенсорным. Через него пользователи смогут активировать аппарат по значкам на боковых гранях, не касаясь его самого.
Дата презентации, а также подробные характеристики пока не разглашаются.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:40