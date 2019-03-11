Смартфон Oppo A5S получил восьмиядерный процессор Helio P35





Информация касательно Oppo A5S была опубликована на сайте [url=https://dni24.com/adminkoy.php?mod=addnews&action=addnews]Slashleaks[/url]. Согласно ей, бюджетный смартфон получит 6,2-дюймовый экран с разрешением 1520x720 пикселей. В верхней центральной части дисплея будет небольшая «челка», в которой расположится фронтальная камера на 8 МП, а основная будет сдвоенной с 13 и 2 МП соответственно. Устройство получит не большие, но заметные рамки со всех сторон экрана.Бюджетный Oppo A5S будет функционировать на основе восьмиядерного процессора Helio P35, получит 2/3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ встроенной памяти в зависимости от комплектации. Несмотря на ценовой сегмент, смартфон получит вместительный аккумулятор объемом 4230 мАч. Согласно информации сайта Slashleaks, новинка будет весить 170 грамм и иметь такие габариты: 155,9х75,4х8,2 мм.Пока неизвестны ни дата выхода смартфона на рынок, ни его цена. Эксперты отмечают, данное устройство будет позиционироваться в бюджетном сегменте, поэтому потенциальным покупателям не стоит волноваться о его стоимости. Также они уверены, появление столь подробной информации позволяет сделать вывод о скором выходе новинки в продажу.