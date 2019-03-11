АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США может появиться памятник Силиконовой долине
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Смартфон Oppo A5S получил восьмиядерный процессор Helio P35

Смартфон Oppo A5S получил восьмиядерный процессор Helio P35. В Сети появились характеристики ожидаемой новинки бюджетного сегмента.
Смартфон Oppo A5S получил восьмиядерный процессор Helio P35

Информация касательно Oppo A5S была опубликована на сайте [url=https://dni24.com/adminkoy.php?mod=addnews&amp;action=addnews]Slashleaks[/url]. Согласно ей, бюджетный смартфон получит 6,2-дюймовый экран с разрешением 1520x720 пикселей. В верхней центральной части дисплея будет небольшая «челка», в которой расположится фронтальная камера на 8 МП, а основная будет сдвоенной с 13 и 2 МП соответственно. Устройство получит не большие, но заметные рамки со всех сторон экрана.

Бюджетный Oppo A5S будет функционировать на основе восьмиядерного процессора Helio P35, получит 2/3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ встроенной памяти в зависимости от комплектации. Несмотря на ценовой сегмент, смартфон получит вместительный аккумулятор объемом 4230 мАч. Согласно информации сайта Slashleaks, новинка будет весить 170 грамм и иметь такие габариты: 155,9х75,4х8,2 мм.

Пока неизвестны ни дата выхода смартфона на рынок, ни его цена. Эксперты отмечают, данное устройство будет позиционироваться в бюджетном сегменте, поэтому потенциальным покупателям не стоит волноваться о его стоимости. Также они уверены, появление столь подробной информации позволяет сделать вывод о скором выходе новинки в продажу.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Шукшина помирилась с дочерью
В Приморье мужчина убил керамической
Ксения Собчак считает, что прощать и
В Сети появились снимки игрового
Hubble показал слияние двух галактик в
Пелагея и Иван Телегин показали лицо
Samsung представит новую модель
ООН: Человечеству нужно решить пять
Режиссер «Экипажа»: «Александра
Samsung Galaxy S10 можно разблокировать
Ученые: Инсулин помогает при лечении
Беременная Меган Маркл учит принца
Смартфон Oppo A5S получил восьмиядерный
Citroen представила специальный
Вдова Владимира Этуша поделилась
Елена Летучая устроила фотосессию в
Cadillac назвал стоимость кроссовера XT6
Похудевшая Алла Пугачева в черном
Toyota создаст вездеход для отправки на
У православных верующих начинается
Фото обнаженной Кортни Кардашьян
Военные РФ показали на видео
Пломбы для зубов станут вечными
В США может появиться памятник
Анастасия Заворотнюк полгода скрывала
Обнародованы сведения о новом смартфоне
Ученые: Популяции рыбы в Мировом океане
Журналисты рассказали о жизненной драме
Голландские фармацевты разрабатывают
«Титаник» продолжает посылать сигналы
Просмотреть все новости