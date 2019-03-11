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Cadillac назвал стоимость кроссовера XT6

Американский производитель Cadillac назвал стоимость ранее представленного кроссовера XT6. Базовая версия будет стоить 53,5 тысячи долларов, что в переводе на рубли составляет 3,5 миллионов.
Cadillac назвал стоимость кроссовера XT6

На рынок компания выводит две модификации кросса с 3,6-литровым агрегатом V6, работающим на бензине и генерирующим 310 лошадиных сил. В паре будет будет задействована 9-диапазонная автоматическая трансмиссия.

По желанию клиента к базовой версии можно добавить полноприводную систему, но за дополнительную плату. Стоимость топ-версии Cadillac XT6 составляет 58,9 тысяч долларов или 3,8 миллионов рублей. Уже сегодня можно сделать предзаказ.

Полный перечень всех технических параметров кроссовера пока остается в секрете, известно о наличии системы предупреждения о ДТП, автоматическом парковщике, системах безопасности и помощи водителю и другом.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:23

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