Голландские фармацевты разрабатывают препарат от гриппа, имитирующий действие иммунной системы





Ученые из фармацевтической компании Janssen в Нидерландах работают над созданием лекарства от гриппа, в настоящее время известного как JNJ4796. Препарат может стать многообещающим средством терапии, поскольку он борется с различными штаммами вируса, а также отличается дешевизной производства.Суть его действия заключается в том, что он имитирует антитела - белки в крови, которые прикрепляются к вторгающимся вирусам и уничтожают их.Организм вырабатывает антитела естественным образом, когда подвергается атаке инфекции, но это может занять несколько дней и не произойти достаточно быстро, чтобы избежать заболевания. Благодаря JNJ4796, у врачей появится возможность производить эффект антител в кратчайшие сроки и останавливать распространение болезни сразу, как только пациенту поставлен диагноз.Разработчики лекарственного средства отмечают, что они уже наблюдали, как оно успешно нейтрализует гриппозные инфекции в лабораторных опытах на мышах. При тестировании препарата грызунам давали дозу гриппа в 25 раз больше, чем смертельная для них доза, и они выжили.В перспективе специалисты планируют продолжить тестирование JNJ4796 и выяснить, безопасен ли он для людей.