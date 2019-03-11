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Голландские фармацевты разрабатывают препарат от гриппа, имитирующий действие иммунной системы

Голландская фармацевтическая фирма Janssen разрабатывает препарат для борьбы с множественными штаммами гриппа, который будет имитировать действие иммунной системы. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Dailymail.
Голландские фармацевты разрабатывают препарат от гриппа, имитирующий действие иммунной системы

Ученые из фармацевтической компании Janssen в Нидерландах работают над созданием лекарства от гриппа, в настоящее время известного как JNJ4796. Препарат может стать многообещающим средством терапии, поскольку он борется с различными штаммами вируса, а также отличается дешевизной производства.Суть его действия заключается в том, что он имитирует антитела - белки в крови, которые прикрепляются к вторгающимся вирусам и уничтожают их.

Организм вырабатывает антитела естественным образом, когда подвергается атаке инфекции, но это может занять несколько дней и не произойти достаточно быстро, чтобы избежать заболевания. Благодаря JNJ4796, у врачей появится возможность производить эффект антител в кратчайшие сроки и останавливать распространение болезни сразу, как только пациенту поставлен диагноз.

Разработчики лекарственного средства отмечают, что они уже наблюдали, как оно успешно нейтрализует гриппозные инфекции в лабораторных опытах на мышах. При тестировании препарата грызунам давали дозу гриппа в 25 раз больше, чем смертельная для них доза, и они выжили.
Голландские фармацевты разрабатывают препарат от гриппа, имитирующий действие иммунной системы

В перспективе специалисты планируют продолжить тестирование JNJ4796 и выяснить, безопасен ли он для людей.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:17

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