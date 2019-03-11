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«Титаник» продолжает посылать сигналы «SOS» каждые 6 лет

Затонувший океанический лайнер «Титаник» продолжает посылать сигналы «SOS», это происходит каждые 6 лет. Об этом заявляли многие моряки, получившие это сообщение.
«Титаник» продолжает посылать сигналы «SOS» каждые 6 лет

«Титаник» затонул в 1912 году, но спустя более чем столетие продолжает посылать сигналы «SOS», и так происходит каждые 6 лет. Исследователи этого вопроса отмечают, эти сообщения начали поступать в 1924 году, поэтому, если верить этому подходу, следующий подобный случай должен быть зафиксирован в 2020 году.

Многие моряки, получившие этот сигнал, сначала не верили самим себе, но позже понимали, что сообщение действительно поступает на их приборы. Впоследствии эти случаи стали внимательно фиксироваться и документироваться.

Исследователи вопроса отмечают, вокруг крушения «Титаника» существует настолько много мистических вопросов и совпадений, что по ним можно снимать голливудский триллер. В качестве примера они привели книгу «Тщетность или гибель «Титана»». В данном произведении большой круизный лайнер затонул в водах Атлантического океана после того, как столкнулся с айсбергом. Согласно произведению, катастрофа случилась в апреле, а самой большой проблемой при эвакуации оказалось малое число спасательных шлюпок. Данные прямого совпадения с катастрофой «Титаника» не выглядят чем-то необычным ровно до того момента, отмечают исследователи, когда оказывается, что эта книга была напечатана за 14 лет до катастрофы этого круизного лайнера.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:00

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