«Мои люди подождут!»: Ольга Бузова заставила зрителей ждать своего концерта 2,5 часа

Так, Ольга Бузова уже выступила в Нижневартовске, Сургуте, Тюмени, планирует выступление в Екатеринбурге. Тем не менее, в комментариях к постам, опубликованных с концертов звезды, поклонники то и дело жалуются, что она не только не уважает зрителей, но и заставляет их очень долго ждать.Некоторые предположили, что Ольга Бузова пользуется правилом, что «мои люди подождут», большинство же сошлись на мнении, что звезде просто все равно по отношению к людям, а потому она выходит на сцену, когда ей захочется.