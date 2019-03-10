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«Мои люди подождут!»: Ольга Бузова заставила зрителей ждать своего концерта 2,5 часа

Ольга Бузова решила отправиться в тур по России и уже успела дать несколько концертов в больших городах. Тем не менее поклонники то и дело жалуются, что звезда заставляет их ждать концерта по 2,5 часа.
«Мои люди подождут!»: Ольга Бузова заставила зрителей ждать своего концерта 2,5 часа

Так, Ольга Бузова уже выступила в Нижневартовске, Сургуте, Тюмени, планирует выступление в Екатеринбурге. Тем не менее, в комментариях к постам, опубликованных с концертов звезды, поклонники то и дело жалуются, что она не только не уважает зрителей, но и заставляет их очень долго ждать.

Некоторые предположили, что Ольга Бузова пользуется правилом, что «мои люди подождут», большинство же сошлись на мнении, что звезде просто все равно по отношению к людям, а потому она выходит на сцену, когда ей захочется.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:42

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