Врачи рассказали об опасности покраснения глаз





Многие современные люди постоянно сталкиваются с проблемой покраснения глаз. Врачи отмечают, этому способствует как экологические факторы, так и образ жизни современного человечества. Покраснение глаз вызывает сухость воздуха, время, проведенное на солнце, количество часов использования компьютеров и других гаджетов, а также общее состояние кровеносных сосудов всего организма.Врачи рекомендуют серьезно относится к этому вопросу и пользоваться их советами. Если глаз покраснел, но при этом он не болит, зрение не ухудшилось, а общее состояние организма не вызывает подозрений – не стоит волноваться. В таком случае сосуды слегка переутомились и произошло излияние крови, оно должно пройти за 2-3 дня.Если же краснота уходит дольше, либо остается надолго – необходимо обращаться за помощью к медикам. Врачи отмечают, данный симптом встречается у множества болезней, поэтому нельзя сразу назвать даже несколько основных вариантов. Они советуют обратится к специалисту и рассказать ему не только о покраснении глаза, но и о своем общем самочувствии и перенесенных недавно заболеваниях.