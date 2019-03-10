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Врачи рассказали об опасности покраснения глаз

Врачи рассказали о причинах возникновения и опасности покраснения глаз. Они отмечают, очень часто эти симптомы совершенно безобидны, но также могут быть сигналом серьезного заболевания всего организма.
Врачи рассказали об опасности покраснения глаз

Многие современные люди постоянно сталкиваются с проблемой покраснения глаз. Врачи отмечают, этому способствует как экологические факторы, так и образ жизни современного человечества. Покраснение глаз вызывает сухость воздуха, время, проведенное на солнце, количество часов использования компьютеров и других гаджетов, а также общее состояние кровеносных сосудов всего организма.

Врачи рекомендуют серьезно относится к этому вопросу и пользоваться их советами. Если глаз покраснел, но при этом он не болит, зрение не ухудшилось, а общее состояние организма не вызывает подозрений – не стоит волноваться. В таком случае сосуды слегка переутомились и произошло излияние крови, оно должно пройти за 2-3 дня.

Если же краснота уходит дольше, либо остается надолго – необходимо обращаться за помощью к медикам. Врачи отмечают, данный симптом встречается у множества болезней, поэтому нельзя сразу назвать даже несколько основных вариантов. Они советуют обратится к специалисту и рассказать ему не только о покраснении глаза, но и о своем общем самочувствии и перенесенных недавно заболеваниях.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:50

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