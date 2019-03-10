Юлия Салибекова похвасталась в Сети загадочным подарком от супруга на 8 марта





Юлия Салибекова попадает в поле зрения фанатов «Дома-2» не так часто, как её сестра Екатерина, но всё же иногда напоминает о себе трогательными публикациями семейных снимков. Недавно в микроблоге девушки фолловеры заметили ещё один новый пост, в котором та похвасталась загадочным подарком от супруга на 8 марта.Девушка искренне поблагодарила возлюбленного Тиграна за заботу и внимание, которое он ежедневно уделяет ей, но показывать тот самый презент не стала, опубликовав лишь фото огромного букета высоких красных роз.Поклонники считают семью Юлии Салибековой не просто крепкой, но и ярким примером для многих других пар, как должны относиться друг к другу муж и жена. В комментариях к новой публикации подписчики восхитились гармоничными отношениями девушки с мужем, пожелав им долгих лет счастливой жизни вместе.