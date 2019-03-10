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Юлия Салибекова похвасталась в Сети загадочным подарком от супруга на 8 марта

Бывшая участница скандальной телестройки «Дом-2» Юлия Салибекова похвасталась в Сети загадочным подарком от супруга на 8 марта. Девушка так и не призналась, что преподнёс ей к празднику любимый мужчина, но искренне поблагодарила его за внимание и необычайную заботу.

Юлия Салибекова похвасталась в Сети загадочным подарком от супруга на 8 марта


Юлия Салибекова попадает в поле зрения фанатов «Дома-2» не так часто, как её сестра Екатерина, но всё же иногда напоминает о себе трогательными публикациями семейных снимков. Недавно в микроблоге девушки фолловеры заметили ещё один новый пост, в котором та похвасталась загадочным подарком от супруга на 8 марта.

Юлия Салибекова похвасталась в Сети загадочным подарком от супруга на 8 марта


Девушка искренне поблагодарила возлюбленного Тиграна за заботу и внимание, которое он ежедневно уделяет ей, но показывать тот самый презент не стала, опубликовав лишь фото огромного букета высоких красных роз.

Юлия Салибекова похвасталась в Сети загадочным подарком от супруга на 8 марта


Поклонники считают семью Юлии Салибековой не просто крепкой, но и ярким примером для многих других пар, как должны относиться друг к другу муж и жена. В комментариях к новой публикации подписчики восхитились гармоничными отношениями девушки с мужем, пожелав им долгих лет счастливой жизни вместе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:22

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