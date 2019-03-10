Саймон Марданшин вновь сошёлся с Анастасией Якуб из-за свадебного конкурса





Саймон Марданшин на днях сильно разругался с Анастасией Якуб, вещи которой во время скандала вылетели за порог не без помощи самого участника. Несмотря на твёрдую готовность девушки уйти от скандалиста окончательно, теперь появились новости об их примирении.Зрители «Дома-2» тут же вынесли вердикт — Марданшин снова сошёлся с Якуб исключительно ради участия в свадебном конкурсе, который им, к слову, не так уж и нужен. Публика точно знает, что молодые люди не собираются жениться, но вот повышение рейтингов за счёт участия в «Свадьбе на миллион» скандальной пары никто не отменял.