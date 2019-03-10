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Ксения Бородина случайно показала фанатам заплаканное после дня рождения лицо

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина случайно показала фанатам заплаканное лицо после своего дня рождения. Поклонники тут же решили, что звезда, перебрав на вечеринке, снова поругалась с супругом Курбаном Омаровым из-за его прошлых измен.

Ксения Бородина случайно показала фанатам заплаканное после дня рождения лицо


Ксения Бородина громко и весело отпраздновала двойной для себя праздник 8 марта и день рождения. На следующее утро ведущая «Дома-2» решила снять для фанатов видео, на котором случайно показала своё опухшее лицо, многим показавшееся заплаканным.

Ксения Бородина случайно показала фанатам заплаканное после дня рождения лицо


Преданные поклонники Ксении Бородиной тут же решили, что бурное веселье на празднике могло вновь напомнить знаменитости о прошлых обидах на супруга, который, как известно, не раз изменял ей. Решившие, что скандал с Курбаном Омаровым всё же был, фанаты, не стали осуждать ведущую «Дома-2», ведь понимают, что женщина никогда не забывает предательство.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:43

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