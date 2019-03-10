Ксения Бородина случайно показала фанатам заплаканное после дня рождения лицо





Ксения Бородина громко и весело отпраздновала двойной для себя праздник 8 марта и день рождения. На следующее утро ведущая «Дома-2» решила снять для фанатов видео, на котором случайно показала своё опухшее лицо, многим показавшееся заплаканным.Преданные поклонники Ксении Бородиной тут же решили, что бурное веселье на празднике могло вновь напомнить знаменитости о прошлых обидах на супруга, который, как известно, не раз изменял ей. Решившие, что скандал с Курбаном Омаровым всё же был, фанаты, не стали осуждать ведущую «Дома-2», ведь понимают, что женщина никогда не забывает предательство.