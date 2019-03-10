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Вячеслав Мясников и Андрей Рожков не собираются возвращаться в «Уральские пельмени»

На странице своего Instagram Вячеслав Мясников заявил, что он и Андрей Рожков не собираются возвращаться в состав команды «Уральские пельмени». Артисты будут представлять только свое шоу «Мясников и Рожков».
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков не собираются возвращаться в «Уральские пельмени»

Вячеслав Мясников публиковал в Instagram несколько фото и видео с концерта, а также написал большой пост. Он решил еще раз подчеркнуть, что он и его коллега Андрей Рожков больше не вернуться в состав «Уральских пельменей». Юморист написал, чтобы зрители, которым не удалось попасть на выступления «Мясников и Рожков» в Санкт-Петербурге, не расстраивались, поскольку это шоу повторится осенью. Артист сообщил, что их ждет тур по Германии и там публике не стоит ждать их в бывшем коллективе.

Вячеслав Мясников и Андрей Рожков не собираются возвращаться в «Уральские пельмени»

В конце юморист добавил, если поклонники ходят увидеть именно Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова, то им стоит прийти на их шоу. Некоторые подписчики высказали свое сожаление, поскольку надеялись увидеть знаменитостей в составе старой команды. Другие поддержали решение юмористов.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:55

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