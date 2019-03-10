Эксперты назвали рекомендации для профилактики салона и кузова автомобиля при смене сезонов





В мороз в автомобиль попадает грязь и влага, которые способны вызвать коррозию металла кузова и неприятные запахи. Водителю для начала необходимо тщательно вымыть машину внутри и снаружи. Далее требуется хорошо просушить транспорт. В теплую пору года автомобилисту не пригодятся антилед, скребок, трап и цепи для противоскольжения, поэтому этот инвентарь можно выложить до следующей зимы.Также не помешает замена воздушных салонных фильтров. За зимний период они забиваются грязью, теряя свои качества. Помимо неприятного запаха об этом может свидетельствовать испарина на стеклах, а нечистый фильтр- это еще и место для распространения всяческих вредоносных микробов.