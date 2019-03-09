Ученые объяснили, почему человек “падает” во сне





Пучки нейронов, которые находятся непосредственно в стволе, как правило, оказывают помощь человеку в процессе засыпания и пробуждения. Кроме того, им поступают сигналы от внутреннего уха и в целом от вестибулярной системы для контроля процесса равновесия. Во время пребывания человека на фазе быстрого сна нейроны, активные в период бодрствования, начинают стремительными темпами “пробуждаться”, а их активность может передаваться соседним клеткам, обеспечивая ощущение невесомости.В ходе нарастающей активации нейронов чувства способны усиливаться, провоцируя ощущение полета или даже резкого падения. В такие минуты человеку может сниться, словно он падает. Когда же отвечающие за пробуждение группы клеток окончательно активизируются, индивид резко просыпается.