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Ученые объяснили, почему человек “падает” во сне

Ученые объяснили, чем обусловлены сны, в которых человеку кажется, что он падает. По мнению исследователей, за такое явление ответственен отдел ствола головного мозга.
Ученые объяснили, почему человек “падает” во сне

Пучки нейронов, которые находятся непосредственно в стволе, как правило, оказывают помощь человеку в процессе засыпания и пробуждения. Кроме того, им поступают сигналы от внутреннего уха и в целом от вестибулярной системы для контроля процесса равновесия. Во время пребывания человека на фазе быстрого сна нейроны, активные в период бодрствования, начинают стремительными темпами “пробуждаться”, а их активность может передаваться соседним клеткам, обеспечивая ощущение невесомости.

В ходе нарастающей активации нейронов чувства способны усиливаться, провоцируя ощущение полета или даже резкого падения. В такие минуты человеку может сниться, словно он падает. Когда же отвечающие за пробуждение группы клеток окончательно активизируются, индивид резко просыпается.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:55

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