Владимир Этуш выбрал для себя и жены символический памятник на Новодевичьем кладбище





Этуш и его супруга прожили вместе 18 лет, о чем она написала на своей странице в Facebook 5 марта. Между парой разница в возрасте составляет почти 40 лет, но это не помешало их счастливой семейной жизни. Супруги приняли решение не разлучаться и после смерти, в связи с чем делали друг другу необычный подарок.Пара выбрала для себя место на Новодевичьем кладбище и заказала якобы надгробный памятник в виде двух фигур, изготовленный по специальному заказу. Разрешение на похороны там предоставляет только столичный градоначальник, но Этуш имеет основания быть преданным земле именно в этом месте. За работу в сфере культуры и искусства ему вручили не одну награду, артист в молодые годы воевал во Второй мировой и много лет трудился ректором известной «Щуки».