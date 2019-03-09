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Владимир Этуш выбрал для себя и жены символический памятник на Новодевичьем кладбище

Владимир Этуш перед смертью выбрал место на кладбище и памятник, являющий собой две фигуры, которые всегда будут вместе. Монумент символизирует актера и жену, не расставшихся и после кончины.
Владимир Этуш выбрал для себя и жены символический памятник на Новодевичьем кладбище

Этуш и его супруга прожили вместе 18 лет, о чем она написала на своей странице в Facebook 5 марта. Между парой разница в возрасте составляет почти 40 лет, но это не помешало их счастливой семейной жизни. Супруги приняли решение не разлучаться и после смерти, в связи с чем делали друг другу необычный подарок.

Пара выбрала для себя место на Новодевичьем кладбище и заказала якобы надгробный памятник в виде двух фигур, изготовленный по специальному заказу. Разрешение на похороны там предоставляет только столичный градоначальник, но Этуш имеет основания быть преданным земле именно в этом месте. За работу в сфере культуры и искусства ему вручили не одну награду, артист в молодые годы воевал во Второй мировой и много лет трудился ректором известной «Щуки».



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:32

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