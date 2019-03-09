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Алёна Водонаева критикует боящихся конкуренции в интимных вопросах мужчин

Известная ведущая, а теперь и автор книги Алёна Водонаева критикует мужчин, которые боятся конкуренции в интимных вопросах. Экс-звезда «Дома-2» вспомнила интересный случай, когда бывший бойфренд приревновал её к девушке-массажистке.

Алёна Водонаева критикует боящихся конкуренции в интимных вопросах мужчин


Алёна Водонаева в очередной раз агрессивно высказалась в адрес мужской половины населения. Натолкнуть ведущую на гневную тираду сумел экс-бойфренд, который когда-то приревновал ее к девушке, сделавшей эротический массаж. Оказалось, что экс-звезда «Дома-2» решила поделиться с ним приятными эмоциями, полученными от процесса, но мужчина просто взбесился.

Алёна Водонаева критикует боящихся конкуренции в интимных вопросах мужчин


Теперь же, вспоминая тот случай, Алёна Водонаева критикует таких мужчин, называя их трусами, боящимися конкуренции в интимных вопросах. Со слов знаменитости, сильный пол стал настолько эгоистичен, что не готов ощущать себя комфортно, когда вторая половинка испытывает любое удовольствие, к которому он не причастен.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:26

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