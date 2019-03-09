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Дочь Владимира Этуша озвучила возможную причину смерти актера

Дочь отечественного актера Владимира Этуша озвучила возможную причину смерти своего 96-летнего отца. О кончине звезды “Кавказской пленницы” стало известно днем субботы, 9 марта.
Дочь Владимира Этуша озвучила возможную причину смерти актера

Во время общения с представителями портала RT дочь Владимира Этуша Раиса предположила, что к смерти ее известного родителя могли привести проблемы с сердцем. Такое заявление прозвучало спустя менее чем 30 минут после смерти 96-летнего актера кино и театра, когда еще не были озвучены официальные медицинские заключения.

О смерти Этуша широким массам стало известно днем субботы, сведения подтвердили его коллеги по театральной сцене. Актера госпитализировали еще 8 марта, когда медики пытались спасти артиста, он находился в бессознательном состоянии. О дате прощания со знаменитостью должны проинформировать в скором времени.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:21

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