Дочь Владимира Этуша озвучила возможную причину смерти актера





Во время общения с представителями портала RT дочь Владимира Этуша Раиса предположила, что к смерти ее известного родителя могли привести проблемы с сердцем. Такое заявление прозвучало спустя менее чем 30 минут после смерти 96-летнего актера кино и театра, когда еще не были озвучены официальные медицинские заключения.О смерти Этуша широким массам стало известно днем субботы, сведения подтвердили его коллеги по театральной сцене. Актера госпитализировали еще 8 марта, когда медики пытались спасти артиста, он находился в бессознательном состоянии. О дате прощания со знаменитостью должны проинформировать в скором времени.