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Минтруд назвал профессии с самым быстрым трудоустройством

В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации назвали профессии, на которые легче всего устроиться. Первыми в списке оказались врачи, фельдшеры и медсестры.

Минтруд назвал профессии с самым быстрым трудоустройством

На втором месте расположились бухгалтеры, экономисты, строители, повара и их помощники, швеи, закройщики, специалисты в области электроники и проектирования электротехнических систем, а также специалисты на производства, занимающиеся обработкой металлов и дерева. В этом списке на третьем месте разместились сотрудники правоохранительных органов, МЧС и различных охранных фирм, а также специалисты по производству всевозможных машин и технологического оборудования. Сообщается, что в текущем году увеличился спрос на специалистов по тестированию программного обеспечения и аналитиков данных.

Как отмечают представители ведомства, дольше всех поиском рабочего места заняты неквалифицированные работники.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:24

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