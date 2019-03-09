Минтруд назвал профессии с самым быстрым трудоустройством





На втором месте расположились бухгалтеры, экономисты, строители, повара и их помощники, швеи, закройщики, специалисты в области электроники и проектирования электротехнических систем, а также специалисты на производства, занимающиеся обработкой металлов и дерева. В этом списке на третьем месте разместились сотрудники правоохранительных органов, МЧС и различных охранных фирм, а также специалисты по производству всевозможных машин и технологического оборудования. Сообщается, что в текущем году увеличился спрос на специалистов по тестированию программного обеспечения и аналитиков данных.Как отмечают представители ведомства, дольше всех поиском рабочего места заняты неквалифицированные работники.