Петр Порошенко готовится к побегу из страны





По словам чиновника, Порошенко сейчас осознает необходимость отвечать за увеличившийся уровень коррупции в государстве, если его не переизберут повторно. Донбасский конфликт тоже имеет выгоду для бизнесмена-президента, потому как приносит, считает Лановой, немалую прибыль из-за коррупционных схем в «оборонке» страны. Например, это касается приобретения военного оборудования и средств по завышенной стоимости.Киев покупает бракованные компоненты, а заказы часто получают предприятия, связанные с Порошенко и его окружением. К тому же поставки часто задерживаются. В настоящее время, по словам бывшего министра экономики, Украина не выпускает новое оружие современного образца, а производит аналоги советской эпохи. Все это кардинально сказывается на ВСУ и ее моральном состоянии, в частности. Причинами этого являются Петр Порошенко и коррупция.Экс-министр считает, что нынешний глава государства заслужил импичмента, при этом он готов сбежать из страны, о чем говорит продажа активов компании «Ленинская кузница». Недавно украинский политический деятель Юлия Тимошенко заявила о необходимости привлечь Порошенко, доходы которого выросли в десятки раз в 2018 году, к уголовной ответственности.