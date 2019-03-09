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Муж Бородиной Курбан Омаров признался, что видит в Ксении «женщину с душой маленькой девочки»

Любимый супруг ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной – дагестанец Курбан Омаров признался, что каждый день видит в своей звездной жене «женщину с душой маленькой девочки».

Муж Бородиной Курбан Омаров признался, что видит в Ксении «женщину с душой маленькой девочки»

Не секрет, что вчера, 8 марта 2019 года Ксения праздновала двойной праздник – Международный женский день и день рождение. Телезнаменитости исполнилось 36 лет.

Нужно сказать, что Курбан один из первых поспешил поздравить свою супругу с днем рождения. Омаров опубликовал в личном инста-блоге трогательное поздравление, которое не оставило равнодушным никого из пользователей Сети.

В своем посте бизнесмен заявил, что очень счастлив понимать, что его «дорогая» женщина по-прежнему около него.

«Каждый день смотрю на тебя и вижу красивую женщину с душой маленькой девочки..», - написал Омаров в личном микроблоге.

По словам Курбана, он увидел, какой Ксения бывает и в горе и в радости, ведь в самые трудные минуты они всегда были вместе.

Муж Бородиной Курбан Омаров признался, что видит в Ксении «женщину с душой маленькой девочки»

«Так было, так есть, так будет и впредь..», - продолжил супруг Бородиной.

В конце своего поста-поздравления бизнесмен пожелал своей супруге «лететь высоко», как она умеет, ведь ее полет «прекрасен».
К слову, к поздравлениям Омарова присоединились многие его поклонники, которые поспешили пожелать Бородиной не только здоровья и любви, но и творческих успехов.

«Как же это мило..Ксюш, поздравляем тебя! Будь самое главное здоровой и любимой и продолжай творить! У тебя это получается куда лучше, чем у Бузовой», - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:15

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