Муж Бородиной Курбан Омаров признался, что видит в Ксении «женщину с душой маленькой девочки»

«Каждый день смотрю на тебя и вижу красивую женщину с душой маленькой девочки..», - написал Омаров в личном микроблоге.

«Так было, так есть, так будет и впредь..», - продолжил супруг Бородиной.

«Как же это мило..Ксюш, поздравляем тебя! Будь самое главное здоровой и любимой и продолжай творить! У тебя это получается куда лучше, чем у Бузовой», - пишут в Сети.

Не секрет, что вчера, 8 марта 2019 года Ксения праздновала двойной праздник – Международный женский день и день рождение. Телезнаменитости исполнилось 36 лет.Нужно сказать, что Курбан один из первых поспешил поздравить свою супругу с днем рождения. Омаров опубликовал в личном инста-блоге трогательное поздравление, которое не оставило равнодушным никого из пользователей Сети.В своем посте бизнесмен заявил, что очень счастлив понимать, что его «дорогая» женщина по-прежнему около него.По словам Курбана, он увидел, какой Ксения бывает и в горе и в радости, ведь в самые трудные минуты они всегда были вместе.В конце своего поста-поздравления бизнесмен пожелал своей супруге «лететь высоко», как она умеет, ведь ее полет «прекрасен».К слову, к поздравлениям Омарова присоединились многие его поклонники, которые поспешили пожелать Бородиной не только здоровья и любви, но и творческих успехов.