Очевидцы из Словакии услышали странные звуки в небе





Автором видео выступил житель Словакии, мужчина рассказал, что инцидент имел место среди белого дня. Внезапно с покрытого густыми облаками неба начали раздаваться странные звуки. Они напоминали громкий рев или металлический скрежет, не на шутку напугав гражданина. Рационального объяснения случившемуся мужчина найти не смог, поэтому решил поделиться полученными материалами на просторах Сети. Кроме того, ему известно, что подобные звуковые эффекты фиксируются в разных уголках по всему миру.В Интернете пользователи начали озвучивать собственное мнение относительно случившегося, выдвигая всевозможные теории. Некоторые считают, что виной всему активность инопланетян, другие предполагают, что это испытания какого-то секретного оружия, есть и те, кто считают, что звуки имеют религиозный или мистический характер.