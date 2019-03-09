Уфолог обнаружил на снимках Марса инопланетную фигуру и оружие





На своем официальном сайте околонаучный эксперт опубликовал кадры, где изображена стоящая статуя, напоминающая садового гнома. По мнению уфолога, фигура обнажена, что подтверждает просматриваемая рука на бедре. Лицо артефакта, найденного на Марсе, является огромным.Эксперт заявил, что рядом с инопланетным «жителем» он отчетливо увидел странный инструмент, напоминающий оружие. Он пришел к такому выводу, так как две стороны предмета соединены другими частями с углами в 45 градусов, а в одном конце артефакта имеется дыра.Скотт Уорринг полагает: найденные на Красной планете предметы являются прямым подтверждением того, что марсиане существовали и были высокоразвитыми представителями инопланетной жизни.