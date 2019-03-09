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Уфолог обнаружил на снимках Марса инопланетную фигуру и оружие

Популярный уфолог из Тайваня Скотт Уорринг обнаружил новые интересные объекты на последних снимках Марса. Специалист рассмотрел на поверхности Красной планеты инопланетную фигуру и оружие, подтверждающие существование представителей высшего разума.

Уфолог обнаружил на снимках Марса инопланетную фигуру и оружие

На своем официальном сайте околонаучный эксперт опубликовал кадры, где изображена стоящая статуя, напоминающая садового гнома. По мнению уфолога, фигура обнажена, что подтверждает просматриваемая рука на бедре. Лицо артефакта, найденного на Марсе, является огромным.
Уфолог обнаружил на снимках Марса инопланетную фигуру и оружие

Эксперт заявил, что рядом с инопланетным «жителем» он отчетливо увидел странный инструмент, напоминающий оружие. Он пришел к такому выводу, так как две стороны предмета соединены другими частями с углами в 45 градусов, а в одном конце артефакта имеется дыра.
Уфолог обнаружил на снимках Марса инопланетную фигуру и оружие

Скотт Уорринг полагает: найденные на Красной планете предметы являются прямым подтверждением того, что марсиане существовали и были высокоразвитыми представителями инопланетной жизни.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:46

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