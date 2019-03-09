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В Башкирии пьяный мужчина сбил насмерть супругу

Ночью 9 марта в Башкирии пьяный мужчина, находясь за рулем автомобиля, сбил насмерть собственную супругу. Трагический инцидент произошел в селе Арибашево.
В Башкирии пьяный мужчина сбил насмерть супругу

Семья приехала в гости из Нефтекамска. После застолья 25-летняя женщина решила прогуляться по деревне пешком, а ее супруг сел за руль машины и принялся кататься по улицам. В один момент он сбил жену, когда та уже возвращалась домой и шла ему навстречу. От полученных повреждений молодая женщина умерла на месте.

Не поняв сразу, на кого он наехал, пьяный башкирец вышел из автомобиля. Лишь покинув салон он узнал в погибшей родную супругу. В произошедшей трагедии разбираются местные полицейские, все обстоятельства выясняются.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:11

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