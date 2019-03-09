В Башкирии пьяный мужчина сбил насмерть супругу





Семья приехала в гости из Нефтекамска. После застолья 25-летняя женщина решила прогуляться по деревне пешком, а ее супруг сел за руль машины и принялся кататься по улицам. В один момент он сбил жену, когда та уже возвращалась домой и шла ему навстречу. От полученных повреждений молодая женщина умерла на месте.Не поняв сразу, на кого он наехал, пьяный башкирец вышел из автомобиля. Лишь покинув салон он узнал в погибшей родную супругу. В произошедшей трагедии разбираются местные полицейские, все обстоятельства выясняются.