В Башкирии пьяный мужчина сбил насмерть супругу
Ночью 9 марта в Башкирии пьяный мужчина, находясь за рулем автомобиля, сбил насмерть собственную супругу. Трагический инцидент произошел в селе Арибашево.
Семья приехала в гости из Нефтекамска. После застолья 25-летняя женщина решила прогуляться по деревне пешком, а ее супруг сел за руль машины и принялся кататься по улицам. В один момент он сбил жену, когда та уже возвращалась домой и шла ему навстречу. От полученных повреждений молодая женщина умерла на месте.
Не поняв сразу, на кого он наехал, пьяный башкирец вышел из автомобиля. Лишь покинув салон он узнал в погибшей родную супругу. В произошедшей трагедии разбираются местные полицейские, все обстоятельства выясняются.
Семья приехала в гости из Нефтекамска. После застолья 25-летняя женщина решила прогуляться по деревне пешком, а ее супруг сел за руль машины и принялся кататься по улицам. В один момент он сбил жену, когда та уже возвращалась домой и шла ему навстречу. От полученных повреждений молодая женщина умерла на месте.
Не поняв сразу, на кого он наехал, пьяный башкирец вышел из автомобиля. Лишь покинув салон он узнал в погибшей родную супругу. В произошедшей трагедии разбираются местные полицейские, все обстоятельства выясняются.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:11