НАТО готовится ответить на размещение российских ракет у границ альянса





На варшавской конференции представитель НАТО поднял тему ядерных ракет, которые РФ разместила на границах со странами альянса. Столтенберг отметил, что в настоящий момент на такие действия готовится скоординированный ответ, который не следует считать провокацией. Тем не менее, НАТО посчитало нужным принять меры в связи с потенциальной ядерной угрозой.По словам генерального секретаря, соглашение о ликвидации ракет ДРСМД Москвой нарушено. Расширение НАТО будет национальным выверенным решением. При этом в Европе альянс не станет размещать собственные ракеты наземного базирования.Напомним, что 1 февраля началась процедура по выходу США из Договора о РСМД. Дональд Трамп связал такое решение с действиями Кремля, который оказался ликвидировать ракету 9М729. Её дальность полёта, по информации президента США, превышает допустимую норму.