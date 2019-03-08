НАТО готовится ответить на размещение российских ракет у границ альянса
НАТО готовится ответить на размещение российских ядерных ракет на границах Североатлантического альянса. Генсек Йенс Столтенберг заявил о нарушении Россией договора о ДРСМД.
На варшавской конференции представитель НАТО поднял тему ядерных ракет, которые РФ разместила на границах со странами альянса. Столтенберг отметил, что в настоящий момент на такие действия готовится скоординированный ответ, который не следует считать провокацией. Тем не менее, НАТО посчитало нужным принять меры в связи с потенциальной ядерной угрозой.
По словам генерального секретаря, соглашение о ликвидации ракет ДРСМД Москвой нарушено. Расширение НАТО будет национальным выверенным решением. При этом в Европе альянс не станет размещать собственные ракеты наземного базирования.
Напомним, что 1 февраля началась процедура по выходу США из Договора о РСМД. Дональд Трамп связал такое решение с действиями Кремля, который оказался ликвидировать ракету 9М729. Её дальность полёта, по информации президента США, превышает допустимую норму.
На варшавской конференции представитель НАТО поднял тему ядерных ракет, которые РФ разместила на границах со странами альянса. Столтенберг отметил, что в настоящий момент на такие действия готовится скоординированный ответ, который не следует считать провокацией. Тем не менее, НАТО посчитало нужным принять меры в связи с потенциальной ядерной угрозой.
По словам генерального секретаря, соглашение о ликвидации ракет ДРСМД Москвой нарушено. Расширение НАТО будет национальным выверенным решением. При этом в Европе альянс не станет размещать собственные ракеты наземного базирования.
Напомним, что 1 февраля началась процедура по выходу США из Договора о РСМД. Дональд Трамп связал такое решение с действиями Кремля, который оказался ликвидировать ракету 9М729. Её дальность полёта, по информации президента США, превышает допустимую норму.
Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:05