В Сети показали «правильный» способ разделки ананаса
Ананас каждый человек очищает по-разному, действуя, как ему удобно. Один из пользователей Twitter поделился собственным способом разделки этого тропического фрукта.
На видео блогер сначала срезал верхушку ананаса, а затем стал снимать каждый сегмент отдельно, не очищая кожуру. Такой способ разделки экзотического плода интернет-пользователь считает «правильным» и невероятно удобным.
Участники Twitter-сообщества не обошли вниманием ролик, вызвавший всеобщий интерес. Многие юзеры недоумевали, как они сами не додумались до подобного метода очистки ананаса, оказавшегося очень простым. Видео просмотрели свыше 12,4 млн интернет-пользователей, и их количество с каждым часом возрастает.
На видео блогер сначала срезал верхушку ананаса, а затем стал снимать каждый сегмент отдельно, не очищая кожуру. Такой способ разделки экзотического плода интернет-пользователь считает «правильным» и невероятно удобным.
Участники Twitter-сообщества не обошли вниманием ролик, вызвавший всеобщий интерес. Многие юзеры недоумевали, как они сами не додумались до подобного метода очистки ананаса, оказавшегося очень простым. Видео просмотрели свыше 12,4 млн интернет-пользователей, и их количество с каждым часом возрастает.
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:27