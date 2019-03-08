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В Сети показали «правильный» способ разделки ананаса

Ананас каждый человек очищает по-разному, действуя, как ему удобно. Один из пользователей Twitter поделился собственным способом разделки этого тропического фрукта.
В Сети показали «правильный» способ разделки ананаса

На видео блогер сначала срезал верхушку ананаса, а затем стал снимать каждый сегмент отдельно, не очищая кожуру. Такой способ разделки экзотического плода интернет-пользователь считает «правильным» и невероятно удобным.

Участники Twitter-сообщества не обошли вниманием ролик, вызвавший всеобщий интерес. Многие юзеры недоумевали, как они сами не додумались до подобного метода очистки ананаса, оказавшегося очень простым. Видео просмотрели свыше 12,4 млн интернет-пользователей, и их количество с каждым часом возрастает.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:27

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