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Рогозин ответил похвалившему российское ракетостроение Илону Маску

Алексей Рогозин решил ответить Илону Маску, который положительно высказался в адрес ракетостроения на территории России. Соответствующий пост глава Роскосмоса разместил на своей странице в сети Twitter.
Рогозин ответил похвалившему российское ракетостроение Илону Маску

Положительный отзыв Илон Маск опубликовал в соцсетях, где озвучил положительную оценку комплексу “Ангара”. По мнению главы SpaceX, у РФ имеется один из лучших на данный период двигателей, который впоследствии отлично подойдет для многократного использования.

Ответить на слова американского бизнесмена решил Алексей Рогозин, притом сделал он это коротко. В собственном профиле представитель Роскосмоса подчеркнул, что в этом утверждении с Илоном Маском “не поспоришь”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:16

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