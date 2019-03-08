Рогозин ответил похвалившему российское ракетостроение Илону Маску





Положительный отзыв Илон Маск опубликовал в соцсетях, где озвучил положительную оценку комплексу “Ангара”. По мнению главы SpaceX, у РФ имеется один из лучших на данный период двигателей, который впоследствии отлично подойдет для многократного использования.Ответить на слова американского бизнесмена решил Алексей Рогозин, притом сделал он это коротко. В собственном профиле представитель Роскосмоса подчеркнул, что в этом утверждении с Илоном Маском “не поспоришь”.