Дмитрий Медведев поздравил российских женщин с 8 марта на борту самолета





В опубликованном на официальном сайте правительства РФ ролике, председатель российского правительства сердечно поздравляет отечественных женщин с праздником, который напоминает знак бесконечности. По словам Дмитрия Медведева, он желает, чтобы хорошее настроение и забота родных людей окружали дам не только в Международный женский день, а постоянно. Глава кабмина отметил, что в этот праздничный день он не мог не поздравить российских женщин, хотя вынужден сделать это в необычной обстановке – находясь на борту воздушного судна Ил-96.Женский день появился ещё в ХХ веке, являясь формой проявления солидарности представительниц слабого пола за равные права с мужчинами. Идея учреждения женского дня принадлежит немецкой социал-демократке Кларе Цеткин. Первой страной, где прошел национальный праздник, посвященный дамам, стали Соединенные Штаты в 1909 году. В России впервые отпраздновали его в 1913-м.