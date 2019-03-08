Дмитрий Медведев поздравил российских женщин с 8 марта на борту самолета
Дмитрий Медведев решил поздравить женщин с 8 марта, пребывая на борту самолета Ил-96. Премьер-министр РФ записал видеоролик с праздничным обращением и красивыми пожеланиями.
В опубликованном на официальном сайте правительства РФ ролике, председатель российского правительства сердечно поздравляет отечественных женщин с праздником, который напоминает знак бесконечности. По словам Дмитрия Медведева, он желает, чтобы хорошее настроение и забота родных людей окружали дам не только в Международный женский день, а постоянно. Глава кабмина отметил, что в этот праздничный день он не мог не поздравить российских женщин, хотя вынужден сделать это в необычной обстановке – находясь на борту воздушного судна Ил-96.
Женский день появился ещё в ХХ веке, являясь формой проявления солидарности представительниц слабого пола за равные права с мужчинами. Идея учреждения женского дня принадлежит немецкой социал-демократке Кларе Цеткин. Первой страной, где прошел национальный праздник, посвященный дамам, стали Соединенные Штаты в 1909 году. В России впервые отпраздновали его в 1913-м.
В опубликованном на официальном сайте правительства РФ ролике, председатель российского правительства сердечно поздравляет отечественных женщин с праздником, который напоминает знак бесконечности. По словам Дмитрия Медведева, он желает, чтобы хорошее настроение и забота родных людей окружали дам не только в Международный женский день, а постоянно. Глава кабмина отметил, что в этот праздничный день он не мог не поздравить российских женщин, хотя вынужден сделать это в необычной обстановке – находясь на борту воздушного судна Ил-96.
Женский день появился ещё в ХХ веке, являясь формой проявления солидарности представительниц слабого пола за равные права с мужчинами. Идея учреждения женского дня принадлежит немецкой социал-демократке Кларе Цеткин. Первой страной, где прошел национальный праздник, посвященный дамам, стали Соединенные Штаты в 1909 году. В России впервые отпраздновали его в 1913-м.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:38