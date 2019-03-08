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В Роспотребнадзоре озвучили рекомендации по профилактике близорукости у школьников

Специалисты Роспотребнадзора озвучили ключевые рекомендации по профилактике близорукости среди школьников. В ведомстве отметили, что к моменту окончания обучения проблемы со зрением могут испытывать от 30 до 50% учащихся.
В Роспотребнадзоре озвучили рекомендации по профилактике близорукости у школьников

Чаще всего школьники плохо видят вдали, поэтому сталкиваются с необходимостью носить очки. Чтобы сократить риски, следует ежедневно выполнять гимнастику для глаз, а родителям следует с особой тщательностью оборудовать для наследников рабочее место. Ребенку должно быть удобно, освещение лучше размещать слева, а расстояние от глаз до монитора должно составлять не менее 70 см. Дистанция же от рабочей поверхности непосредственно до органа зрения достигает при нормальных условиях 25 см.

В светлое время суток родителям рекомендовано отправляться с детьми на прогулку, затрачивая на нее около двух часов. Такая простая мера, отмечается в сообщении Роспотребнадзора, поможет заметно сократить риски проблем со зрением в будущем.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:30

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