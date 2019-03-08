В Роспотребнадзоре озвучили рекомендации по профилактике близорукости у школьников





Чаще всего школьники плохо видят вдали, поэтому сталкиваются с необходимостью носить очки. Чтобы сократить риски, следует ежедневно выполнять гимнастику для глаз, а родителям следует с особой тщательностью оборудовать для наследников рабочее место. Ребенку должно быть удобно, освещение лучше размещать слева, а расстояние от глаз до монитора должно составлять не менее 70 см. Дистанция же от рабочей поверхности непосредственно до органа зрения достигает при нормальных условиях 25 см.В светлое время суток родителям рекомендовано отправляться с детьми на прогулку, затрачивая на нее около двух часов. Такая простая мера, отмечается в сообщении Роспотребнадзора, поможет заметно сократить риски проблем со зрением в будущем.