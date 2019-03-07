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В Москве полиция задержала подозреваемого в убийстве супруги и шестилетнего ребенка

Правоохранительные органы Москвы арестовали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве собственного малолетнего сына и супруги. По данным судмедэкспертизы, он нанес 70 ножевых ударов мальчику, такая же участь ждала и его 29-летнюю гражданскую жену.
В Москве полиция задержала подозреваемого в убийстве супруги и шестилетнего ребенка

Известно, что причиной расправы стало то, что женщина якобы узнала, что ее супруг насилует ребенка и стала с ним ругаться. Глава семейства схватил нож и отвертку и убил их. После этого его спасли медики.

Убийство произошло 6 марта, пока в квартире спала 89-летняя бабушка погибшей. Проснувшись, она и обнаружила тела внучки и правнука, а также подозреваемого в ванной. Все стены были в надписях, сделанных кровью.

Сейчас заведено уголовное дело, а сам мужчина помещен в следственный изолятор.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:10

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