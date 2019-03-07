В Москве полиция задержала подозреваемого в убийстве супруги и шестилетнего ребенка





Известно, что причиной расправы стало то, что женщина якобы узнала, что ее супруг насилует ребенка и стала с ним ругаться. Глава семейства схватил нож и отвертку и убил их. После этого его спасли медики.Убийство произошло 6 марта, пока в квартире спала 89-летняя бабушка погибшей. Проснувшись, она и обнаружила тела внучки и правнука, а также подозреваемого в ванной. Все стены были в надписях, сделанных кровью.Сейчас заведено уголовное дело, а сам мужчина помещен в следственный изолятор.