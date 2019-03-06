На Украине подготовили план в случае провала переговоров с РФ по транзиту
На Украине не особо надеются на успешный исход в переговорах по транзиту природного газа в Евросоюз через ГТС страны. Киев при этом подготовил план в случае провала переговоров с РФ по транзиту.
Как сообщило новостное издание «Слово и Дело», Елена Зеркаль, занимающая должность замминистра иностранных дел Украины, рассказала, что Киев вместе с США продумали собственный план действий, который поможет государству сохранить устойчивость. Пока подробности данной программы держатся в секрете.
По словам Зеркаль, по завершению срока контракта Украина будет действовать согласно своему изначальному плану, стараясь ратифицировать, а также сделать юридически обязывающими принятые новые специальные приложения в соглашении об ассоциации с Европейским Союзом. В данном случае подразумевается интеграция Украины непосредственно в энергетическое существующее пространство ЕС.
Как сообщило новостное издание «Слово и Дело», Елена Зеркаль, занимающая должность замминистра иностранных дел Украины, рассказала, что Киев вместе с США продумали собственный план действий, который поможет государству сохранить устойчивость. Пока подробности данной программы держатся в секрете.
По словам Зеркаль, по завершению срока контракта Украина будет действовать согласно своему изначальному плану, стараясь ратифицировать, а также сделать юридически обязывающими принятые новые специальные приложения в соглашении об ассоциации с Европейским Союзом. В данном случае подразумевается интеграция Украины непосредственно в энергетическое существующее пространство ЕС.
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:28