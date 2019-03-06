В Ленобласти подо льдом обнаружили тело пропавшего мужчины
В городе Сланцы, расположенном в Ленобласти, под льдом в реке Кушенка обнаружили тело мужчины. Погибший находился в списке без вести пропавших, информирует представитель правоохранительных органов региона.
Информация о том, что за стадионом «Химик», в реке находится труп неизвестного человека, поступила в полицию от одного из сотрудников скорой помощи. Согласно предварительной информации, тело принадлежит молодому человеку 1999 года рождения, который являлся уроженцем Ленобласти.
В настоящее время причина смерти мужчины неизвестна. Официальную версию гибели озвучат судмедэксперты. Местные органы полиции занимаются выяснением обстоятельств трагедии. Они ищут возможных свидетелей происшествия.
Информация о том, что за стадионом «Химик», в реке находится труп неизвестного человека, поступила в полицию от одного из сотрудников скорой помощи. Согласно предварительной информации, тело принадлежит молодому человеку 1999 года рождения, который являлся уроженцем Ленобласти.
В настоящее время причина смерти мужчины неизвестна. Официальную версию гибели озвучат судмедэксперты. Местные органы полиции занимаются выяснением обстоятельств трагедии. Они ищут возможных свидетелей происшествия.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:56