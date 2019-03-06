В Ленобласти подо льдом обнаружили тело пропавшего мужчины





Информация о том, что за стадионом «Химик», в реке находится труп неизвестного человека, поступила в полицию от одного из сотрудников скорой помощи. Согласно предварительной информации, тело принадлежит молодому человеку 1999 года рождения, который являлся уроженцем Ленобласти.В настоящее время причина смерти мужчины неизвестна. Официальную версию гибели озвучат судмедэксперты. Местные органы полиции занимаются выяснением обстоятельств трагедии. Они ищут возможных свидетелей происшествия.