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В Ленобласти подо льдом обнаружили тело пропавшего мужчины

В городе Сланцы, расположенном в Ленобласти, под льдом в реке Кушенка обнаружили тело мужчины. Погибший находился в списке без вести пропавших, информирует представитель правоохранительных органов региона.
В Ленобласти подо льдом обнаружили тело пропавшего мужчины

Информация о том, что за стадионом «Химик», в реке находится труп неизвестного человека, поступила в полицию от одного из сотрудников скорой помощи. Согласно предварительной информации, тело принадлежит молодому человеку 1999 года рождения, который являлся уроженцем Ленобласти.

В настоящее время причина смерти мужчины неизвестна. Официальную версию гибели озвучат судмедэксперты. Местные органы полиции занимаются выяснением обстоятельств трагедии. Они ищут возможных свидетелей происшествия.



 
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Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:56

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