Skoda представила в Женеве электрический кроссовер Vision IV





Платформой чешского кросса является структура MEB, которую фирма создала намерено для разработки электокаров. В новинке имеются 22-дюймовые аэродинамические колеса, светодиодная оптика и видеокамеры, находящиеся на месте задних зеркал. Порадует будущих покупателей Skoda Vision IV обновленным интерьером, не имеющим ничего общего с серийными автомобилями бренда. В частности, там установлены приборная панель и мультимедийная сенсорная система, которая регулируется голосовыми командами. Стоит упомянуть две площадки для беспроводного заряда мобильной техники и двухспицевый руль.Под капотом кроссовера расположены блок аккумуляторов и пара электрических агрегатов. Серийная модификация появится на рынке не ранее, чем через два года.