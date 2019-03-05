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Skoda представила в Женеве электрический кроссовер Vision IV

Компания Skoda отметилась на Женевском автосалоне очередным концептом. Ее электрический кроссовер Vision IV сконструирован на базе Volkswagen и оснащен мотором на 306 «лошадей».
Skoda представила в Женеве электрический кроссовер Vision IV

Платформой чешского кросса является структура MEB, которую фирма создала намерено для разработки электокаров. В новинке имеются 22-дюймовые аэродинамические колеса, светодиодная оптика и видеокамеры, находящиеся на месте задних зеркал. Порадует будущих покупателей Skoda Vision IV обновленным интерьером, не имеющим ничего общего с серийными автомобилями бренда. В частности, там установлены приборная панель и мультимедийная сенсорная система, которая регулируется голосовыми командами. Стоит упомянуть две площадки для беспроводного заряда мобильной техники и двухспицевый руль.

Под капотом кроссовера расположены блок аккумуляторов и пара электрических агрегатов. Серийная модификация появится на рынке не ранее, чем через два года.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:08

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