АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новейшие патенты Apple намекают на постоянное распознавание пользователей на основе AI
EUR 74.74 USD 65.80
Курс валют на 05.03.2019

Ученые: Миллиарды необнаруженных «планет-изгоев» могут разорваться в нашей галактике

Ученые провели новое моделирование и пришли к выводу, что миллиарды необнаруженных «планет-изгоев» могут разорваться в нашей галактике. Планеты не испускают никакого собственного света, поэтому необходимо использовать специальные способы их обнаружения.
Ученые: Миллиарды необнаруженных «планет-изгоев» могут разорваться в нашей галактике

Когда планета вращается вокруг звезды , существует два основных метода обнаружения. Это метод радиальной скорости, с помощью которого можно обнаружить гравитационное воздействие планеты на звезду, и метод транзита, когда планета вращается вокруг звезды и слегка затемняет ее свет.

Астрономы из Лейденского университета в Нидерландах выполнили сложные математические симуляции трапеции Ориона, скопления молодых звезд в сердце туманности Ориона. Пятьсот похожих на Солнце звезд были смоделированы с четырьмя, пятью или шестью планетами каждая, всего в общей сложности идентифицированы 2522 планеты, с массами, примерно в три раза превышающими массу Земли и примерно в 130 раз превышающими массу Юпитера. Из этих планет 357 дрейфовали свободно. Несколько оставались в пределах скопления, и пять были захвачены другими планетными системами, но 282 - большинство планет - полностью избежали скопления.

Интересно, что 75 из 2522 столкнулись с их главной звездой, а 34 планеты столкнулись с другой планетой. Таким образом ученые полагают, что существуют более мелкие планеты-изгои - их гораздо труднее обнаружить среди класса объектов. Это холодные космические объекты, вращающиеся вдали от звезд.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новейшие патенты Apple намекают на
Александр Буйнов не подготовил подарок
Стандарт USB 4 удвоит скорость передачи
Певица Вика Цыганова показала коллекцию
Ученые: Миллиарды необнаруженных
Светлана Бондарчук рассказала о
Ученые: Ожирение может спасти от смерти
Эксперт: Украина может создать
Экстрасенс Зираддин Рзаев: У вдовы
Астрономы объяснили природу странного
Смартфон Huawei Nova 4i наделили
Ученые: Хроническая усталость способна
Экс-невеста Тимати Алена Шишкова вслед
Анастасия Волочкова попросила Никиту
В США пассажирку с сыном выгнали из
В Шотландии обнаружили часть военного
Основатель Emojipedia: Пользователей
В Шотландии ученые сварили металл и
В продаже на рынке России появится
Болезнь Паркинсона вызывает изменения в
GFC Style выпустила эксклюзивный
Дизайнер представил свою версию
Подольская, Дубцова и Анита Цой
«Бурановские бабушки» спели
Экс-солистка Serebro Катя Кищук
Виктория Лопырева озвучила причину
Анна Хилькевич объяснила, зачем носит с
В Сети связали смерть солиста The
Сашу Черно опять сравнили с мужчиной
В Suzuki заявили о будущих продажах в
Просмотреть все новости