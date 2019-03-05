Ученые: Миллиарды необнаруженных «планет-изгоев» могут разорваться в нашей галактике





Когда планета вращается вокруг звезды , существует два основных метода обнаружения. Это метод радиальной скорости, с помощью которого можно обнаружить гравитационное воздействие планеты на звезду, и метод транзита, когда планета вращается вокруг звезды и слегка затемняет ее свет.Астрономы из Лейденского университета в Нидерландах выполнили сложные математические симуляции трапеции Ориона, скопления молодых звезд в сердце туманности Ориона. Пятьсот похожих на Солнце звезд были смоделированы с четырьмя, пятью или шестью планетами каждая, всего в общей сложности идентифицированы 2522 планеты, с массами, примерно в три раза превышающими массу Земли и примерно в 130 раз превышающими массу Юпитера. Из этих планет 357 дрейфовали свободно. Несколько оставались в пределах скопления, и пять были захвачены другими планетными системами, но 282 - большинство планет - полностью избежали скопления.Интересно, что 75 из 2522 столкнулись с их главной звездой, а 34 планеты столкнулись с другой планетой. Таким образом ученые полагают, что существуют более мелкие планеты-изгои - их гораздо труднее обнаружить среди класса объектов. Это холодные космические объекты, вращающиеся вдали от звезд.