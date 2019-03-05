В США пассажирку с сыном выгнали из самолета из-за сухой кожи лица





В самолете бортпроводник поинтересовался у пассажирки касательно высыпаний на лице у нее и ее сына. Сотрудник спросил, может ли она предъявить ему разрешение от медиков на возможность полета. Женщина ответила, что у нее врожденная болезнь ихтиоз, характерное сухостью кожи. Передается оно, к тому же, генетическим методом.Услышав это, мужчина посоветовался с коллегами, а, вернувшись, заявил о необходимости покинуть салон самолета. После выхода из аэропорта неудачливая пассажирка с сыном остановилась в гостинице и купила билеты на другой рейс.В American Airlines уже принесли извинения клиентке. Компания сообщила о желании создать гостеприимную обстановку для всех пассажиров. Касательно произошедшего будет проведено расследование.