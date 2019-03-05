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В США пассажирку с сыном выгнали из самолета из-за сухой кожи лица

Жительницу Южной Каролины (США) вместе с маленьким сыном выгнали из салона самолета American Airlines в связи с ее сухой кожей на лице. Инцидент произошел прямо перед взлетом транспорта.
В США пассажирку с сыном выгнали из самолета из-за сухой кожи лица

В самолете бортпроводник поинтересовался у пассажирки касательно высыпаний на лице у нее и ее сына. Сотрудник спросил, может ли она предъявить ему разрешение от медиков на возможность полета. Женщина ответила, что у нее врожденная болезнь ихтиоз, характерное сухостью кожи. Передается оно, к тому же, генетическим методом.

Услышав это, мужчина посоветовался с коллегами, а, вернувшись, заявил о необходимости покинуть салон самолета. После выхода из аэропорта неудачливая пассажирка с сыном остановилась в гостинице и купила билеты на другой рейс.

В American Airlines уже принесли извинения клиентке. Компания сообщила о желании создать гостеприимную обстановку для всех пассажиров. Касательно произошедшего будет проведено расследование.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:00

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