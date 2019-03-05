В США пассажирку с сыном выгнали из самолета из-за сухой кожи лица
Жительницу Южной Каролины (США) вместе с маленьким сыном выгнали из салона самолета American Airlines в связи с ее сухой кожей на лице. Инцидент произошел прямо перед взлетом транспорта.
В самолете бортпроводник поинтересовался у пассажирки касательно высыпаний на лице у нее и ее сына. Сотрудник спросил, может ли она предъявить ему разрешение от медиков на возможность полета. Женщина ответила, что у нее врожденная болезнь ихтиоз, характерное сухостью кожи. Передается оно, к тому же, генетическим методом.
Услышав это, мужчина посоветовался с коллегами, а, вернувшись, заявил о необходимости покинуть салон самолета. После выхода из аэропорта неудачливая пассажирка с сыном остановилась в гостинице и купила билеты на другой рейс.
В American Airlines уже принесли извинения клиентке. Компания сообщила о желании создать гостеприимную обстановку для всех пассажиров. Касательно произошедшего будет проведено расследование.
В самолете бортпроводник поинтересовался у пассажирки касательно высыпаний на лице у нее и ее сына. Сотрудник спросил, может ли она предъявить ему разрешение от медиков на возможность полета. Женщина ответила, что у нее врожденная болезнь ихтиоз, характерное сухостью кожи. Передается оно, к тому же, генетическим методом.
Услышав это, мужчина посоветовался с коллегами, а, вернувшись, заявил о необходимости покинуть салон самолета. После выхода из аэропорта неудачливая пассажирка с сыном остановилась в гостинице и купила билеты на другой рейс.
В American Airlines уже принесли извинения клиентке. Компания сообщила о желании создать гостеприимную обстановку для всех пассажиров. Касательно произошедшего будет проведено расследование.
В мире
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:00