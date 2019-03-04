У болельщицы начались роды во время Универсиады в Красноярске





Беременная женщина посетила состязания, но не приняла во внимание эмоциональный накал игр. В результате у фанатки начались схватки прямо на турнире, проходившим в местном Дворце спорта. К роженице поспешили медики, которые оперативно отвезли ее в ближайший роддом.Региональный Минздрав сообщил о рождении болельщицей мальчика весом 3,1 килограмма, также добавив, что данный случай не стоит считать преждевременными родами. Как у матери, так и ее ребенка здоровье хорошее.Универсиада началась в Красноярске 2 марта и завершится 12-го числа этого же месяца. В ней участвуют почти 3000 атлетов из 58 государств мира. На данный момент лыжница, представляющая Алтай, завоевала на соревнованиях две бронзовые медали.