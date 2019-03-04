У болельщицы начались роды во время Универсиады в Красноярске
У болельщицы Универсиады начались роды прямо на трибуне во время проведения соревнований по керлингу. Жительницу Красноярска пришлось экстренно отвезти в больницу.
Беременная женщина посетила состязания, но не приняла во внимание эмоциональный накал игр. В результате у фанатки начались схватки прямо на турнире, проходившим в местном Дворце спорта. К роженице поспешили медики, которые оперативно отвезли ее в ближайший роддом.
Региональный Минздрав сообщил о рождении болельщицей мальчика весом 3,1 килограмма, также добавив, что данный случай не стоит считать преждевременными родами. Как у матери, так и ее ребенка здоровье хорошее.
Универсиада началась в Красноярске 2 марта и завершится 12-го числа этого же месяца. В ней участвуют почти 3000 атлетов из 58 государств мира. На данный момент лыжница, представляющая Алтай, завоевала на соревнованиях две бронзовые медали.
Беременная женщина посетила состязания, но не приняла во внимание эмоциональный накал игр. В результате у фанатки начались схватки прямо на турнире, проходившим в местном Дворце спорта. К роженице поспешили медики, которые оперативно отвезли ее в ближайший роддом.
Региональный Минздрав сообщил о рождении болельщицей мальчика весом 3,1 килограмма, также добавив, что данный случай не стоит считать преждевременными родами. Как у матери, так и ее ребенка здоровье хорошее.
Универсиада началась в Красноярске 2 марта и завершится 12-го числа этого же месяца. В ней участвуют почти 3000 атлетов из 58 государств мира. На данный момент лыжница, представляющая Алтай, завоевала на соревнованиях две бронзовые медали.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:16